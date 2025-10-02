Житель Костромы, оправдавший в Сети убийство Кириллова, получил 8 лет колонии

Восемь лет исправительной колонии получил 36-летний житель Костромы Евгений Шульга, который оправдывал в Сети убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Соответствующее решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Фигуранта уголовного дела признали виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

«Также Шульгой Е.Г. оправдывались <...> иные террористические акции и атаки БПЛА на территорию России, совершенные украинской стороной, в результате которых погибли мирные жители», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Осужденного задержали в Костроме. Оперативники вышли на него, изучив один из Telegram-каналов, на котором Шульга размещал материалы с оправданием действий боевиков киевского режима. Кроме того, он призывал к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны РФ и ФСИН.

На сегодняшний день обвинительный приговор в отношении Евгения Шульги в законную силу не вступил. ФСБ предупреждает россиян о недопустимости оправдания пропаганды терроризма и публичных призывов к осуществлению терактов и экстремистской деятельности. За подобные необдуманные действия всегда наступает суровая ответственность, добавили в ФСБ.