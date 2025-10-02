«Торнадо-Г» поразил опорник ВСУ и поддержал пехоту под Константиновкой

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» из состава группировки войск «Центр» поразил опорный пункт противника и обеспечил продвижение штурмовых подразделений на Константиновском направлении. Об этом рассказала в своем сюжете корреспондент Лана Иден.

Ночью позиции ВСУ подверглись мощному залпу - 40 направляющих установки выпустили пакет 122-миллиметровых реактивных снарядов по укреплениям противника, а утром артиллеристы вновь заняли позиции для работы по выявленным целям.

Старший офицер батареи Дмитрий Пименов пояснил, что боеприпасы «Торнадо-Г» выпускаются в определенном порядке для стабилизации пакета. Ранее, отметил он, расчет уже поражал цели в движении, включая бронетехнику.

«На Херсонском направлении двигалась пехота в поддержке с БТРом. То есть не просто было с "Града". Мы же не снайперы, как, грубо говоря, ствольная артиллерия. С "Града" тяжело попасть. Но попали. БТР поразили», - говорит Дмитрий.

После развертывания установки расчет получил задачу отработать по опорному пункту противника. Ведется корректировка и контроль огня. Водитель установки Вячеслав Березин рассказал, что в подразделении боевой машине дали позывной «Шаланда» из-за ее крупной базы и длины.

Заместитель командира взвода Андрей Зобов, вспоминая первые боевые выходы, отметил, что полученные от штурмовых подразделений благодарности за точную работу остаются важным стимулом для личного состава.

«Дали корректуру, и вот именно с корректуры четко в цель попали. Спасибо передали, поблагодарили нас. Ну, приятно, конечно, было, очень приятно. Потому что первый раз тогда, мы молодые все сидим, нам по 18-19 лет. Конечно, приятно, когда дядьки такие матерые нам спасибо говорят», - рассказал он.

Под прикрытием «Торнадо-Г» российские подразделения продвигаются вперед. Система залпового огня выпускает до 40 снарядов за 20 секунд, создавая плотное огневое прикрытие, которое, по словам военнослужащих, позволяет эффективно поддерживать наступающие войска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.