Фицо: санкции против России выглядят «секси», но не имеют эффекта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо скептически оценил новый пакет санкций ЕС против России. В опубликованном агентством Ruptly видео он сказал, что предложенные меры выглядят для всех «очень секси», но будут бесполезными.

Глава правительства отметил, что все предыдущие санкции не дали существенных результатов. Новый пакет, по его мнению, не станет исключением. Словакию больше беспокоит возможная остановка подачи газа с 1 января 2028 года.

Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее сообщил, что на саммите в Брюсселе не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России. Работа над ним продолжается и находится на завершающей стадии.

Глава МИД Венгрии и Словакии на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза выступили против новых антироссийских санкций. Они попросили исключить из обсуждения план по энергетике, который предложила Еврокомиссия.

Роберт Фицо 26 июня также отказался поддержать новый пакет на встрече глав стран Евросоюза в Брюсселе. Перед началом встречи он переговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но они не смогли прийти к согласию. Основное разногласие состоит в том, стоит ли отказываться от российских энергоносителей.