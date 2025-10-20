МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Axios: в США артиллерийский снаряд разорвался над кортежем Вэнса

Инцидент произошел во время показательной пальбы на демонстрации в честь празднования 250-летия морской пехоты США.
Глеб Владовский 2025-10-20 09:47:31
© Фото: Ssgt. Madelyn Keech Us Marines Globallookpress

Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса пострадал в результате взрыва артиллерийского снаряда. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел на территории штата Калифорния. Выпущенный 155-мм боеприпас преждевременно разорвался в воздухе.

«Охранявший вице-президента Джей Ди Вэнса кортеж пострадал от артиллерийского снаряда во время военной демонстрации, посвященной 250-летию корпуса морской пехоты», - говорится в материале.

Как отмечают власти штата, серьезных последствий удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

