Axios: в США артиллерийский снаряд разорвался над кортежем Вэнса

Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса пострадал в результате взрыва артиллерийского снаряда. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел на территории штата Калифорния. Выпущенный 155-мм боеприпас преждевременно разорвался в воздухе.

«Охранявший вице-президента Джей Ди Вэнса кортеж пострадал от артиллерийского снаряда во время военной демонстрации, посвященной 250-летию корпуса морской пехоты», - говорится в материале.

Как отмечают власти штата, серьезных последствий удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.