Вэнс: Трамп пока не решил насчет поставок «Томагавков» Украине

Американский лидер Дональд Трамп пока не принял решение касательно поставок крылатых ракет средней дальности «Томагавк» киевскому режиму. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Трамп еще не решил, предоставлять ли ему (Владимиру Зеленскому. - Прим. ред.) "Томагавки"... В Вашингтоне пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки», - заявил он.

Вице-президент США подчеркнул, что если Трамп посчитает необходимым продать дополнительное оружие в Европе, то он так и поступит. В настоящее время американский лидер сосредоточен на накоплении критически важных оружейных систем для армии США.

Ранее Вэнс заявил, что перспективы завершения вооруженного конфликта на Украине выглядят оптимистично, однако сроки остаются неизвестными. Он подчеркнул, что команда Трампа трудится над этим вопросом многие месяцы.