Сийярто пообещал выступить против военной помощи Украине на встречах ЕС

Венгерский дипломат уточнил, что 20 октября в Люксембурге пройдут совещания в Совете ЕС по иностранным делам и Энергетическом совете.
Глеб Владовский 2025-10-20 09:03:25
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Венгрия будет выступать против выделения военной помощи Украине на встречах стран Евросоюза. Такое заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто.

«В Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете - подорвать безопасность нашего энергоснабжения», - написал он в соцсетях.

Дипломат также напомнил, что в Люксембурге 20 октября пройдут заседания стран ЕС по иностранным делам, а также энергетическому вопросу. Ожидается, что стороны поднимут тему в том числе полного отказа от российских энергоресурсов.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия отвергла одобренный европарламентариями план ускоренного отказа от нефти и газа из России. Со слов главы МИД страны, комитет Европарламента проголосовал за «ускоренное введение запрета на импорт российского газа», что является прямым посягательством на энергетическую безопасность республики.

#в стране и мире #Украина #Венгрия #Петер Сийярто #Совет ЕС #Поставки вооружений
