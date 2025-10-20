МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Telegraph: британским военным разрешат сбивать неизвестные дроны

В Лондоне допускают, что подобные меры могут применить и к аэропортам.
Глеб Владовский 2025-10-20 08:08:24
© Фото: Alexander Welscher dpa Globallookpress

Британским военнослужащим могут разрешить сбивать неопознанные беспилотники, если в них увидят угрозу для баз. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили выступит с соответствующим заявлением в понедельник, 20 октября. Предполагается, что эти планы должны сократить «бюрократическую волокиту», связанную с реакцией военных на появление беспилотников в районе баз.

«Хотя первоначально новые полномочия будут распространяться только на военные объекты, правительство (Великобритании - Прим. ред.) не исключает возможности распространения этих полномочий на другие объекты, такие как аэропорты», - говорится в материале.

Как отмечает издание, в настоящее время неизвестно, когда эти полномочия вступят в силу.

Ранее президент РФ Владимир Путин шуткой ответил на вопрос по поводу так называемых «российских дронов» в Европе. После этого он объяснил серьезно, что у Москвы нет никаких целей в районе стран ЕС.

#в стране и мире #беспилотники #Великобритания #Военные базы #лондон
