В Бурятии подтвердили 11 случаев сальмонеллеза после массового отравления

В Улан-Удэ зафиксировали 11 подтвержденных случаев сальмонеллеза после массового отравления. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«На 16 часов зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза», - говорится в Telegram-канале главы регионального Минздрава.

Стало известно, что 40 больных госпитализировали. Из них 22 ребенка и один взрослый человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам Лудуповой, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачи работают круглосуточно в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в Бурятии госпитализировали 36 человек с острой кишечной инфекцией. Министр здравоохранения Бурятии рассказала, какими продуктами отравились люди. По ее словам, пострадавшие ели шаурму и онигири.