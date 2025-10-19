МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Бурятии подтвердили 11 случаев сальмонеллеза после массового отравления

22 ребенка и один взрослый человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Виктория Бокий 2025-10-19 16:38:42
© Фото: eludupova, Telegram

В Улан-Удэ зафиксировали 11 подтвержденных случаев сальмонеллеза после массового отравления. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«На 16 часов зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза», - говорится в Telegram-канале главы регионального Минздрава.

Стало известно, что 40 больных госпитализировали. Из них 22 ребенка и один взрослый человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам Лудуповой, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачи работают круглосуточно в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в Бурятии госпитализировали 36 человек с острой кишечной инфекцией. Министр здравоохранения Бурятии рассказала, какими продуктами отравились люди. По ее словам, пострадавшие ели шаурму и онигири.

#отравление #бурятия #Улан-Удэ #массовое отравление #сальмонеллез
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 