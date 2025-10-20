Появились кадры с места аварийной посадки в аэропорту Пулково

В Сети появились кадры последствий аварийной посадки самолета в Пулково. Фотографии опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Рейс Санкт-Петербург - Баку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Началась проверка по факту соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при совершении аварийной посадки. Посадку запросил рейс из Баку, у которого возникли проблемы со стойкой шасси.