Появились кадры с места аварийной посадки в аэропорту Пулково

В прокуратуре подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Глеб Владовский 2025-10-20 07:18:30
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Сети появились кадры последствий аварийной посадки самолета в Пулково. Фотографии опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Рейс Санкт-Петербург - Баку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Началась проверка по факту соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при совершении аварийной посадки. Посадку запросил рейс из Баку, у которого возникли проблемы со стойкой шасси.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Самолет #кадры #прокуратура РФ #аэропорт пулково
