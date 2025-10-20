МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самолет выкатился за пределы полосы в «Пулково» во время аварийной посадки

ЧП произошло с рейсом из Баку.
Константин Денисов 2025-10-20 04:59:05
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

В петербургском аэропорту «Пулково» самолет выкатился за пределы ВПП при совершении аварийной посадки. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Посадку запросил рейс из Баку, у которого возникли проблемы со стойкой шасси. В результате борт приземлился практически без происшествий, однако выехал за пределы полосы.

На некоторое время аэропорт приостанавливал работу, однако сейчас уже функционирует в штатном режиме. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Посадка была произведена 3.40 по московскому времени. Уже в 4.46 «Пулково» снова начал принимать и отправлять рейсы.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #самолеты #происшествие #Баку #пулково
