Самолет выкатился за пределы полосы в «Пулково» во время аварийной посадки

В петербургском аэропорту «Пулково» самолет выкатился за пределы ВПП при совершении аварийной посадки. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Посадку запросил рейс из Баку, у которого возникли проблемы со стойкой шасси. В результате борт приземлился практически без происшествий, однако выехал за пределы полосы.

На некоторое время аэропорт приостанавливал работу, однако сейчас уже функционирует в штатном режиме. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Посадка была произведена 3.40 по московскому времени. Уже в 4.46 «Пулково» снова начал принимать и отправлять рейсы.