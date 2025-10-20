Джей Ди Вэнс оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

Перспективы завершения вооруженного конфликта на Украине выглядят оптимистично, однако сроки остаются неизвестными. С таким заявлением к журналистам обратился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и вся команда трудятся над этим вопросом многие месяцы. И эта работа будет продолжена, заверил Вэнс, сколько бы еще времени не понадобилось.

«Насколько я уверен, что это будет завершено? Я настроен оптимистично, я бы сказал так. Но сроки никому неизвестны. <...> Президент и вся команда работает над этим в течение восьми месяцев. Мы будем продолжать идти по пути мира, потребует ли это от нас еще несколько месяцев, еще несколько недель или больше времени. Мы будем продолжать работать над этим», - рассказал Вэнс пресс-пулу.

Как стало известно 16 октября по завершении очередного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, в ближайшие недели может состояться их новая встреча. Вероятнее всего, она пройдет в столице Венгрии Будапеште, уточнил Трамп.

Накануне СМИ сообщали, что он поставил ультиматум лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Если тот не примет условия, выдвинутые Россией, ему грозит «уничтожение».