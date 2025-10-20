МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шойгу призвал перестать называть Донбасс и еще две области новыми регионами

По словам экс-министра обороны, эти территории исторически принадлежат России.
Константин Денисов 2025-10-20 01:16:13
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press

Секретарь Совета Безопасности РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу призвал не называть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области новыми регионами России. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», - сказал Шойгу.

По словам секретаря бывшего министра обороны страны, уже проведена огромная работа по созданию в освобожденных регионах музеев и восстановлению истории этих мест. Также там открылись отделения РГО.

Шойгу отметил важность продолжения исследования истории и географии Донбасса. Сейчас ученые продолжают сбор информации в различных сферах, прежде всего, в изучении этносов южных областей России.

