Шойгу призвал перестать называть Донбасс и еще две области новыми регионами

Секретарь Совета Безопасности РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу призвал не называть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области новыми регионами России. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», - сказал Шойгу.

По словам секретаря бывшего министра обороны страны, уже проведена огромная работа по созданию в освобожденных регионах музеев и восстановлению истории этих мест. Также там открылись отделения РГО.

Шойгу отметил важность продолжения исследования истории и географии Донбасса. Сейчас ученые продолжают сбор информации в различных сферах, прежде всего, в изучении этносов южных областей России.