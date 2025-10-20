Киевские власти намеренно сливают своим союзникам секретные данные о переговорах Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил в соцсети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры в Белом доме своим друзьям в ЕС, Великобритании и в прессу?» - написал Дмитриев.

Между тем, в Европе уверены, что власти ЕС намерены сорвать проведение российско-американского саммита в Будапеште. Там Трамп должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитриев поддерживает эту точку зрения. Он репостнул на своей странице статью журналиста из Кипра Алекса Христофору, посвященную этой теме.

Напомним, что, по информации СМИ, Трампа разозлил разговор с Зеленским в Белом доме. Президент США заявил, что ему надоели карты Украины, которые демонстрирует глава киевского режима. Трамп поставил Зеленского перед выбором: или он примет условия России, или Украину просто уничтожат.