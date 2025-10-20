Эксперт Гривач: российский газ продолжит поступать в ЕС и после полного запрета

В Евросоюзе заявили, что не намерены покупать российские энергоносители даже после завершения украинского конфликта. Совет ЕС 20 октября утвердил поэтапный запрет на импорт газа из РФ, который должен прекратиться к началу 2028 года. С этого же времени Брюссель планирует остановить поставки российской нефти по трубам.

Все это - часть, так называемой, энергетической доктрины Евросоюза. Помимо прочего, в рамках нового пакета санкций ЕС планирует также запретить закупки российского сжиженного природного газа, которые идут по морю.

По словам Дана Йоргенсена - еврокомиссара по энергетике, страны союза считают отказ от российских ресурсов невероятно важным шагом.

«Сегодня министры достигли исторического соглашения. Оно будет означать, что и после заключения мирной сделки, а это, как мы надеемся, скоро произойдет, мы по-прежнему не будем импортировать российские энергоносители. На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы энергоносителей из России, и это очень важный сигнал», - заявил чиновник.

Пока что Европа еще не запретила самой себе закупать российские СПГ и нефть, идущую по трубам. Что касается трубопроводного газа из РФ, то поставки продолжаются только через «Турецкий поток» по дну Черного моря. Из Турции топливо идет в Грецию и Болгарию, а уже из Болгарии в Сербию, Венгрию и Словакию.

Совет Европы также рекомендовал уже со следующего года запретить транзит российского газа по территории Евросоюза в другие страны. И эта инициатива явно направлена против Сербии, которая не входит в ЕС. Соответственно, если Брюссель запретит транзит нашего топлива в другие страны, то оно не пойдет туда через Болгарию. Между тем, 80% газа Сербия сейчас получает из России. И где она купит топливо, если транзит запретят, пока неизвестно.

Впрочем, пока не факт, что даже после полного запрета поставок российского газа они прекратятся. Во-первых, в Европе для экстренных случаев предусмотрели приостановку эмбарго. А во-вторых, поскольку энергоносители идут через Турцию, то там они уже смогут перестать быть российскими.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что даже после полного запрета российский газ может поступать в страны Евросоюза.

«Поскольку газ приходит не в Европу, а в Турцию, откуда затем осуществляется транзит через турецкую территорию, то определенные поставки, в полном ли объеме или в каком-то усеченном, могут сохраниться. Потому что на газе не написано его происхождение, и при смешивании внутри системы, он вполне может идти как некий обезличенный, купленный на турецком хабе. Разумеется, это приведет в том или ином виде к росту издержек, но такая политика. На зло бабушке буду морозить себе уши и другие части тела», - считает эксперт.

Более того, энергетическая доктрина Европы, направленная против России, вызвала резкое неприятие в Венгрии и Словакии, напрямую зависящих от российского топлива. Из-за этого они несколько месяцев блокировали принятие новых санкций и уступили, только когда Брюссель пообещала им компенсации. Однако сегодня в Еврокомиссии вдруг заявили, что эти страны после отказа от российского газа компенсации не получат.

Несмотря на то, что позже эту информацию опровергли в Минэнерго Польши, позиция ЕС по Венгрии и Словакии все еще остается крайне нечеткой, что еще может сыграть свою роль в дальнейшем развитии этого конфликта.