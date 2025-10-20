Профессор РАН объяснил, как Украину намерены частично принять в ЕС

Украине предлагают вариант, при котором она будет вступать в ЕС частично, по параметрам. Это позволит Брюсселю решать, какие права и обязанности союз сможет вменять Киеву, рассказал «Звезде» главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.

«Речь идет о том, что Украину хотят взять Европейский Союз частично. То есть вот слева направо взять, а справа налево не брать», - сказал специалист.

По его словам, это делается для того, чтобы обойти мнение Венгрии.

«У Венгрии есть понимание и есть смелость говорить о том, что вступление Украины в состав Европейского союза приведет к тому, что денег будет меньше для всех остальных. В основе деятельности ЕС лежат фонды выравнивания, которые как раз уменьшатся», - отметил Межевич.

Эксперт добавил, что то, как себя чувствует Украина, никого, кроме нее самой, не интересует. Даже если Украина и станет участником ЕС, то другие страны «получат не бонусы, а проблемы» из-за ослабленности страны и разрушенной экономики.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность изменения правил вступления для новых стран, чтобы ускорить процесс принятия Украины. По данным издания, правила, по которым новые члены смогут присоединиться к союзу без права голоса, позволят склонить такие страны, как Венгрия, к поддержке вступления Украины.