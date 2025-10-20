МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: в ЕС могут пересмотреть правила членства из-за Украины

Проект изменения правил вступления в Евросоюз находится на ранней стадии.
Глеб Владовский 2025-10-20 12:28:15
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Globallookpress

В Евросоюзе допустили пересмотр правил членства в объединении из-за Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии и должно быть одобрено всеми существующими странами... Идея состоит в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС изменит механизм функционирования, чтобы отдельным странам было труднее наложить вето», - пояснил собеседник издания.

Кроме того, предполагается, что сами новые члены объединения будут лишены права наложения вето. Это необходимо до тех пор, пока не будет согласован механизм квалифицированного большинства голосов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет длительным. Он допустил, что крупные государства союза будут создавать большие препятствия.

