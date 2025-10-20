Минобороны России опубликовало кадры, на которых зафиксирован момент поражения самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Во время воздушной разведки в районе населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике оператор беспилотника Zala обнаружил вражескую САУ, которая вела огонь по позициям российских подразделений и жилым кварталам.

После фиксации цели дрон отслеживал перемещение артиллерийской установки от огневой позиции к укрытию и передал точные координаты на командный пункт. Получив данные, расчет «Ланцета» произвел пуск барражирующего боеприпаса, который преодолел около 65 километров и точно поразил цель.

По кадрам объективного контроля видно, как после попадания «Ланцета» в САУ началось возгорание, а орудие противника было полностью выведено из строя.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинской 105-мм гаубицы М119 американского производства. Это сделали российские дроноводы в зоне проведения специальной военной операции. Если точнее, то в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.