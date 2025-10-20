МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оператор «Ланцета» ликвидировал самоходку CAESAR под Петровкой в ДНР

Российское оборонное ведомство показало уничтожение украинской самоходной артиллерийской установки CAESAR ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».
2025-10-20 17:00:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры, на которых зафиксирован момент поражения самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
Во время воздушной разведки в районе населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике оператор беспилотника Zala обнаружил вражескую САУ, которая вела огонь по позициям российских подразделений и жилым кварталам.

После фиксации цели дрон отслеживал перемещение артиллерийской установки от огневой позиции к укрытию и передал точные координаты на командный пункт. Получив данные, расчет «Ланцета» произвел пуск барражирующего боеприпаса, который преодолел около 65 километров и точно поразил цель.

По кадрам объективного контроля видно, как после попадания «Ланцета» в САУ началось возгорание, а орудие противника было полностью выведено из строя.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинской 105-мм гаубицы М119 американского производства. Это сделали российские дроноводы в зоне проведения специальной военной операции. Если точнее, то в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #САУ #ланцет #CAESAR #петровка
