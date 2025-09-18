МО РФ сообщает об уничтожении украинской 105-мм гаубицы М119 американского производства. Это сделали российские дроноводы в зоне проведения специальной военной операции. Если точнее, то в Днепропетровской области.

Уточняется, что удар наносился барражирующим боеприпасом «Ланцет». Именно его оператор и обнаружил огневую позицию вражеской гаубицы - он же и добился прямого попадания в гаубицу противника.

Российское оборонное ведомство отметило, что удалось уничтожить не только неприятельское орудие, но и украинских военнослужащих из его расчета.

Ранее сообщалось, что оператор российского «Ланцета» сровнял с землей РЛС украинских боевиков. Это повлияло на возможность противника контролировать небо в зоне действия группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.