«Торнадо-Г» смел позиции ВСУ на Константиновском направлении

Мощный удар реактивной артиллерии нанес значительный урон противнику в районе сосредоточения его сил, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений на данном направлении.
2025-10-20 16:12:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» нанес мощный удар по укрепленным позициям противника на Константиновском направлении зоны специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Перед атакой разведчики с помощью беспилотников выявили опорный пункт ВСУ и места сосредоточения живой силы. Координаты были оперативно переданы артиллеристам. Получив данные, расчет «Торнадо-Г» занял огневую позицию и выполнил две серии залпов по целям на расстоянии свыше 15 километров.

Современная автоматизированная система наведения позволила максимально сократить время подготовки к стрельбе и пребывание расчета вне укрытия. Корректировка огня и подтверждение поражения целей велись в режиме реального времени операторами БПЛА.

Одновременно с выполнением огневой задачи дежурила группа противодействия беспилотникам, прикрывая артиллеристов от возможных атак вражеских дронов. Наблюдатели контролировали воздушное пространство и были готовы отразить любую угрозу.

Ранее сообщалось, что мощный залп «Торнадо-Г» нанес противнику серьезный урон противнику, что позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед и закрепиться на выгодных рубежах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #торнадо-г #группировка «Центр» #константиновское направление
