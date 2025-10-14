Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Центр» нарушил маршруты снабжения украинских подразделений на Красноармейском направлении, уничтожив технику и живую силу противника. Об этом в своем сюжете рассказала корреспондент Лана Иден.

Командир боевой машины с позывным Саров, уроженец Донецка, служит с 2016 года. Он отметил, что решил идти воевать после начала обстрелов Донбасса украинской армией.

«Когда стали погибать мирные жители, дети, нельзя было оставаться в стороне. Армия украинская стала уничтожать Донецк и все остальные города», - рассказал военнослужащий.

«Торнадо-Г» - усовершенствованная версия советского «Града». Новая установка быстрее наводится и обеспечивает более точное поражение целей.

В современных боевых условиях, отметила Иден, большинство целей - движущиеся. Поэтому расчет действует короткими залпами, чтобы не дать противнику возможности определить их позицию. Несмотря на постоянные попытки ВСУ засечь установки, артиллеристы продолжают выполнять задачи в полном объеме.

Водитель-заряжающий с позывным Джонни рассказал, что расчет регулярно подвергается ответному огню.

«Прилетает по-разному - и бомбы, и дроны, и реактивные установки противника работают. Но мы маскируем машину и быстро меняем позиции», - отметил он.

Съемочная группа стала свидетелем боевой работы: экипаж получил координаты и нанес удар по укреплениям противника.

«Прогноз погоды на Красноармейском направлении сегодня не в пользу формирований ВСУ», - отметила корреспондент.

Пуск полного пакета «Торнадо-Г» накрывает огромную площадь. Наводчик с позывным Малыш признался, что после успешной боевой работы главное - успеть замаскироваться и сменить позицию.

Поддержка артиллерии позволяет штурмовым подразделениям развивать наступление. Сейчас основные бои на Красноармейском направлении идут к востоку от города, где расчеты «Торнадо-Г» продолжают обеспечивать продвижение российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.