Эксперт: политику ЕС в сфере энергетики нельзя назвать разумной

Европа движется по пути снижения своей энергетической безопасности, у нее настойчивый политизированный курс, ведущий к стратегии, которую нельзя назвать разумной. Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Пасечник в беседе со «Звездой» усомнился в целесообразности принятия запрета на транзит российского газа со следующего года со стороны стран ЕС.

«Здесь две страты. Это сжиженный природный газ и трубопроводный. Трубопроводный поступает по турецкому потоку в страны Юго-Восточной Европы. Что касается трубопроводного газа, он транзитируется в Европу из России через ту же Турцию. Непонятно, что они (страны ЕС. - Прим. ред.) запрещают», - сказал специалист.

Он также отметил, что существуют некие буферные схемы, которые практикует Бельгия. Она принимает российский СПГ, потом перепродает его. Таким образом, на этом они зарабатывают определенные деньги.

«Замечу, что Европа движется по пути снижения своей энергетической безопасности. Политизированный курс настойчив, но ведет к одному - это и спад промышленного производства, понижения планки энергобезопасности, и в целом Европа занимается не той стратегией, которую можно было бы назвать разумной», - подытожил эксперт.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 2026 года. Там также согласовали поэтапный отказ от импорта российских энергоресурсов.