В ГД предложили ввести пожизненное заключение за привлечение детей к диверсиям

Соответствующий законопроект внесут уже сегодня.
Тимур Юсупов 2025-10-20 15:45:24
© Фото: РИА Новости, ФСБ РФ

В Госдуме заявили о намерении наказывать вербовщиков детей в диверсионные сообщества пожизненным заключением в местах лишения свободы. По словам вице-спикера палаты парламента Ирины Яровой, соответствующий законопроект будет внесен уже сегодня.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - уточнила депутат.

Вице-спикер отметила, что новый законопроект будет нацелен на комплексное противодействие диверсиям. Так, помимо прочего, в нем содержится предложение по отменен сроков давности для любых диверсионных преступлений.

Недавно глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы из более чем 120 специализированных колл-центров занимаются целенаправленным вовлечением российских подростков и пенсионеров в совершение терактов на территории РФ.

