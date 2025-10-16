Глава ФСБ России Александр Бортников озвучил число действующих на Украине колл-центров. По его словам, на Украине их больше 120.

«Только на территории Украины таких колл-центров - более 120», - заявил политик.

Бортников добавил, что именно через такие колл-центры подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершении терактов. Такие колл-центры курируют СБУ и подразделения информационно-психологических операций ВСУ.

Ранее Бортников рассказал об участии британского спецназа в операциях против России. По его мнению, британские спецслужбы патронируют акции терроризма и диверсии в России.