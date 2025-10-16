МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бортников озвучил число действующих на Украине колл-центров

Подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершении терактов через колл-центры.
Екатерина Пономарева 2025-10-16 09:40:29
© Фото: ФСБ России

Глава ФСБ России Александр Бортников озвучил число действующих на Украине колл-центров. По его словам, на Украине их больше 120.

«Только на территории Украины таких колл-центров - более 120», - заявил политик. 

Бортников добавил, что именно через такие колл-центры подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершении терактов.  Такие колл-центры курируют СБУ и подразделения информационно-психологических операций ВСУ. 

Ранее Бортников рассказал об участии британского спецназа в операциях против России. По его мнению, британские спецслужбы патронируют акции терроризма и диверсии в России. 

#в стране и мире #Украина #ФСБ #Бортников #колл-центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 