Один человек пострадал при атаке БПЛА в Воронежской области

Одна женщина пострадала при налете беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА», - написал глава региона.

Пострадавшая была госпитализирована. Кроме того, в одном из областных районов повреждены частный дом и хозяйственные постройки - в них выбиты окна.

Всего, согласно данным губернатора, в небе над регионом обнаружены и сбиты 10 украинских дронов. Позже Гусев написал, что опасность налета отменена в Воронеже, Нововоронеже, а также в Россошанском и Лискинском районах.

Ранее сообщалось о том, что при налете дронов ВСУ была повреждена инфраструктура газового завода в Оренбургской области.