Небензя: Россия планирует запустить процесс выбора генсека ООН

Россия собирается запустить процедуру выбора нового генерального секретаря ООН во время своего председательства в Совете Безопасности в октябре. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.

Глава российской дипломатической миссии утвердительно ответил на соответствующий вопрос на пресс-конференции, посвященной переходу к России полномочий председателя СБ ООН. Небензя по традиции в первый день провел встречу с журналистами.

Процедура выборов нового генсека ООН начинается с совместного письма председателей Совбеза и Генеральной ассамблеи. Накануне Небензя обсудил с председателем ГА Анналеной Бербок программу СБ и вопрос о выборах. Она полностью согласилась с этим, и будет подготовлен исходный проект.

Постпред подчеркнул, что подготовка совместного послания требует времени и не обязательно завершится в октябре. Он выразил надежду, что документ обнародуют к концу года или даже раньше.

Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. Ранее выразил свое намерение баллотироваться на этот пост Рафаэль Гросси, возглавляющий Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).