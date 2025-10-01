Россия стала председателем СБ ООН к юбилею основания организации

Россия с 1 октября на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН, сменив Республику Корею. РФ будет председательствовать в дни, когда отмечается 80-летие организации.

Годовщина ООН приходится на 24 октября, когда в 1945 году вступил в силу Устав Всемирной Организации. Россия в этот день проведет специальное заседание Совбеза, на котором обсудят выполнение принципов устава, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

А 1 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя представит программу работы органа по поддержанию мира на пресс-конференции. Когда страна становится председателем Совета Безопасности, традиционно в первый день ее дипломаты проводят встречу с журналистами.

Председательство в Совбезе ООН длится месяц и происходит на ротационной основе. Всего в СБ 15 членов: 10 непостоянных и 5 постоянных. В ноябре Россия передаст пост Сьерра-Леоне. В предыдущий раз Россия была председателем в июле 2024 года.

23 сентября в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня 80-й Генассамблеи ООН. От России на ней выступил Сергей Лавров. Он прокомментировал политику НАТО, отношения с США и заявил, что штаб-квартиру Всемирной Организации может принять Сочи.