Инфраструктура оренбургского газзавода частично повреждена БПЛА

Возгорание началось в одном из цехов. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Владимир Рубанов 2025-10-19 07:37:35
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Оренбургской области, сообщил глава региона Евгений Солнцев. По его словам, в результате удара частично повреждена инфраструктура газового завода, пишет 360.ru.

После атаки дрона начался пожар в одном из производственных помещений. Все оперативные службы были направлены на место происшествия для ликвидации последствий. Пожарные расчеты МЧС и аварийно-спасательные формирования ведут работы по тушению огня в цеху.

Никто из работников завода не пострадал, добавил губернатор. Случившееся не угрожает местным жителям.

Ночью на территории региона объявляли опасность атаки БПЛА. В аэропорту Оренбурга вводили режим воздушных ограничений - план «Ковер». Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Ночью Минобороны сообщило, что в период с 21:00 до 23:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА. Семь дронов ВСУ сбили в Курской области.

