МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: заявления Киева противоречивы и мешают достижению мира

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция Киева также полна противоречий.
Глеб Владовский 2025-10-20 13:48:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заявления киевского режима полны противоречий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий», - подчеркнул он в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что это мешает урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Песков заявил, что необходимо проделать большую «домашнюю работу» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. В настоящее время нет каких-либо деталей о составе делегаций и планах подписания документов.

#в стране и мире #Кремль #Дмитрий Песков #урегулирование конфликта #противоречие #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 