Кремль: заявления Киева противоречивы и мешают достижению мира

Заявления киевского режима полны противоречий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция киевского режима тоже полна противоречий», - подчеркнул он в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что это мешает урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Песков заявил, что необходимо проделать большую «домашнюю работу» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. В настоящее время нет каких-либо деталей о составе делегаций и планах подписания документов.