МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Алмаз-Сенсор» помог бойцам «Центра» восстановить кабель в боевых условиях

Как рассказал оператор комплекса Дмитрий Петров, комплекс позволяет в режиме реального времени определять состояние и протяженность кабеля. Если раньше за день удавалось обследовать до трех километра линий связи, теперь благодаря новой технологии - до 20 километров.
Лана Иден 2025-10-20 11:06:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Комплекс «Алмаз-Сенсор» прошел испытания в боевых условиях под Красноармейском. О разработке и работе военных связистов группировки войск «Центр» рассказала в своем сюжете корреспондент Лана Иден.

Во время одного из обстрелов противник повредил оптоволоконный кабель, обеспечивающий связь на участке боевых действий. На кадрах видно, как военные связисты оперативно прибывают на место обрыва и начинают восстановление линии. Корреспондент отмечает, что работа требует высокой точности: оптоволокно хрупкое, и бойцы выполняют соединение вручную, без перчаток, несмотря на холодную погоду.

Военнослужащие торопятся не только из-за значимости связи, но и потому, что находятся на открытой местности, а связисты являются одной из приоритетных целей для противника. Во время ремонта раздается взрыв, который, как пояснили бойцы, произошел из-за работы средств ПВО.

В сюжете «Звезды» впервые показали новейший отечественный программно-аппаратный комплекс «Алмаз-Сенсор», который испытывается в зоне боевых действий.

«Раньше команда работала вручную, протыкала грунт, занималась поиском кабеля. Сейчас достаточно подключить один конец кабеля, и уже по всей длине видно его состояние, его длину. То есть если раньше удавалось найти в среднем один, два, три километра в день, то сейчас уже можно находить порядка 10-15, а то и 20 километров», - пояснил оператор программно-аппаратного комплекса «Алмаз-Сенсор» Дмитрий Петров.

Комплекс находит энергетические магистрали благодаря принципу эхолокации. Даже если кабель проходит по дну водоема, способен «увидеть» повреждение и определить место разрыва.

После завершения ремонта связисты получили новую задачу - наладить связь между командным пунктом и подразделением на линии боевого соприкосновения. Группа оперативно перемещается на багги, что позволяет быстро преодолевать разбитые участки прифронтовых дорог. На новой позиции бойцы устанавливают антенну радиосвязи, обеспечивая устойчивый канал передачи.

«Подразделение, которое находится на ЛБС, выставляет такую же тарелку, настраивается на нашу тарелку. Вместе соединяем, получается у нас радиомост. Проходимость радиомоста до гигабита в секунду», - пояснил командир линейно-кабельного отделения Сергей Самсонов.

Многие связисты группировки «Центр» отмечены государственными наградами. Среди них - Леонид Платонов, ранее работавший в IT-сфере. Он рассказал, что, придя в армию добровольцем, участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов, а затем спас сослуживца под обстрелом. За это он награжден медалью «За отвагу». Сейчас Платонов и его товарищи продолжают выполнять задачи по обеспечению связи на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#связисты #связь #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 