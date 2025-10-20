«Алмаз-Сенсор» помог бойцам «Центра» восстановить кабель в боевых условиях

Комплекс «Алмаз-Сенсор» прошел испытания в боевых условиях под Красноармейском. О разработке и работе военных связистов группировки войск «Центр» рассказала в своем сюжете корреспондент Лана Иден.

Во время одного из обстрелов противник повредил оптоволоконный кабель, обеспечивающий связь на участке боевых действий. На кадрах видно, как военные связисты оперативно прибывают на место обрыва и начинают восстановление линии. Корреспондент отмечает, что работа требует высокой точности: оптоволокно хрупкое, и бойцы выполняют соединение вручную, без перчаток, несмотря на холодную погоду.

Военнослужащие торопятся не только из-за значимости связи, но и потому, что находятся на открытой местности, а связисты являются одной из приоритетных целей для противника. Во время ремонта раздается взрыв, который, как пояснили бойцы, произошел из-за работы средств ПВО.

В сюжете «Звезды» впервые показали новейший отечественный программно-аппаратный комплекс «Алмаз-Сенсор», который испытывается в зоне боевых действий.

«Раньше команда работала вручную, протыкала грунт, занималась поиском кабеля. Сейчас достаточно подключить один конец кабеля, и уже по всей длине видно его состояние, его длину. То есть если раньше удавалось найти в среднем один, два, три километра в день, то сейчас уже можно находить порядка 10-15, а то и 20 километров», - пояснил оператор программно-аппаратного комплекса «Алмаз-Сенсор» Дмитрий Петров.

Комплекс находит энергетические магистрали благодаря принципу эхолокации. Даже если кабель проходит по дну водоема, способен «увидеть» повреждение и определить место разрыва.

После завершения ремонта связисты получили новую задачу - наладить связь между командным пунктом и подразделением на линии боевого соприкосновения. Группа оперативно перемещается на багги, что позволяет быстро преодолевать разбитые участки прифронтовых дорог. На новой позиции бойцы устанавливают антенну радиосвязи, обеспечивая устойчивый канал передачи.

«Подразделение, которое находится на ЛБС, выставляет такую же тарелку, настраивается на нашу тарелку. Вместе соединяем, получается у нас радиомост. Проходимость радиомоста до гигабита в секунду», - пояснил командир линейно-кабельного отделения Сергей Самсонов.

Многие связисты группировки «Центр» отмечены государственными наградами. Среди них - Леонид Платонов, ранее работавший в IT-сфере. Он рассказал, что, придя в армию добровольцем, участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов, а затем спас сослуживца под обстрелом. За это он награжден медалью «За отвагу». Сейчас Платонов и его товарищи продолжают выполнять задачи по обеспечению связи на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.