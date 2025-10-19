МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог оценила многотысячную акцию в Ереване в защиту Карапетяна

В Ереване тысячи людей участвовали в митинге в поддержку арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна.
Екатерина Пономарева 2025-10-19 08:55:39
© Фото: Ani Djaferian, Global Look Press

Политолог Карине Геворгян объяснила «Звезде» жесткую политику премьер-министра Никола Пашиняна на протесты в Армении. Многотысячная акция в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна прошла вчера в Ереване без инцидентов. 

«Пашинян проводит достаточно жесткую политику и ему это удается благодаря поддержке силовых структур», - заявила она.

По словам востоковеда, пока армянская полиция и армия не перешли на сторону протестующих, либеральная политика вряд ли возможна. Геворгян добавила, что манифестации в городе проходили и раньше, но они были не настолько многочисленные, чтобы повлиять на изменения. По ее мнению, несколько тысяч протестующих может быть мало.

Ранее тысячи людей вышли на митинг в Ереване в поддержку арестованного Самвела Карапетяна. Участники демонстрации двигались к зданию Службы нацбезопасности, где находится бизнесмен. Протестующие считают Карапетяна и священников политзаключенными.

Во время демонстрации на улицах столицы Армении работали много сотрудников полиции. Также в городе наблюдались большие пробки. 

Напомним, бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали в Ереване 18 июня по подозрению в призывах к свержению власти. Третьего июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать его компанию «Электрические сети Армении».

#Армения #ереван #Пашинян #наш эксклюзив #Карапетян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 