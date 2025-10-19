Политолог оценила многотысячную акцию в Ереване в защиту Карапетяна

Политолог Карине Геворгян объяснила «Звезде» жесткую политику премьер-министра Никола Пашиняна на протесты в Армении. Многотысячная акция в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна прошла вчера в Ереване без инцидентов.

«Пашинян проводит достаточно жесткую политику и ему это удается благодаря поддержке силовых структур», - заявила она.

По словам востоковеда, пока армянская полиция и армия не перешли на сторону протестующих, либеральная политика вряд ли возможна. Геворгян добавила, что манифестации в городе проходили и раньше, но они были не настолько многочисленные, чтобы повлиять на изменения. По ее мнению, несколько тысяч протестующих может быть мало.

Ранее тысячи людей вышли на митинг в Ереване в поддержку арестованного Самвела Карапетяна. Участники демонстрации двигались к зданию Службы нацбезопасности, где находится бизнесмен. Протестующие считают Карапетяна и священников политзаключенными.

Во время демонстрации на улицах столицы Армении работали много сотрудников полиции. Также в городе наблюдались большие пробки.

Напомним, бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали в Ереване 18 июня по подозрению в призывах к свержению власти. Третьего июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать его компанию «Электрические сети Армении».