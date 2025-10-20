На президентских выборах в Боливии победил кандидат-аутсайдер

Центрист Родриго Пас избран новым президентом Боливии. Об этом сообщил местный ЦИК после обработки 97% бюллетеней.

Пас, который является сыном бывшего главы государства Хайме Паса Саморы, представляет Христианскую демократическую партию. Сам факт его выхода во второй тур уже удивил общественность.

По информации местных СМИ, большую роль в продвижении Паса сыграл вице-президент страны Эдман Ларе. Политик, набравший у населения популярность благодаря обличительным постам в соцсетях, лоббировал кандидатуру Паса.

Вновь избранный глава государства уже огласил широкую программу по проведению реформ в различных сферах и упору по развитию Боливией своей промышленности. Он также пообещал снизить налоги и отменить пошлины.

Что касается внешней политики, то Пас планирует укрепление связей с США, Китаем и Бразилией, а также выход на южноамериканский рынок «Меркосур». Пас хочет и углубления взаимодействия с Россией, однако сначала он сосредоточится на развитии отношений с соседями.