Расчеты БПЛА показали удары по объектам ВСУ в Харьковской области

2025-10-19 08:18:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили в Харьковской области технику, блиндажи и живую силу ВСУ. Боевую работу расчетов показало Минобороны России.

Дроноводы действуют круглосуточно. В подразделениях созданы маневренные группы операторов БПЛА. Беспилотники с двойной батареей позволяют напоминать о себе противнику на расстоянии до 50 километров, рассказал инженер расчета БПЛА с позывным Гудвин.

FPV-дроны развивают скорость до 100 км/ч, их сложно обнаружить. Беспилотники оснащены осколочно-фугасными снарядами - например, гранатами или выстрелами от гранатометов. Ударный беспилотник заменяет несколько мин, пущенных по бронетехнике противника.

Операторы перепрошивают дроны, чтобы обойти РЭБ противника, и постоянно модифицируют их. Все специалисты прошли обучение управлению, ремонту и сборке дронов. Они используют детекторы для идентификации вражеских беспилотников.

Подразделения БПЛА каждый день наносят удары по объектам ВСУ, включая технику, опорные пункты и склады. Они ведут разведку и срывают ротации противника. Помимо работы по заданным координатам, операторы используют тактику «свободной охоты», когда сами находят и уничтожают цели в назначенном районе.

Ранее российские военнослужащие рассказали, как «рыбачат» в небе Днепропетровской области. Они используют дроны со специальными веревками, которые сбрасывают на винты вражеского БПЛА, чтобы его сбить.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

