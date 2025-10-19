Бойцы ВС РФ рассказали, как «рыбачат» в небе Днепропетровской области

Почти 300 боевиков ВСУ, танк и реактивную систему залпового огня уничтожили бойцы подразделений группировки войск «Восток», которые уверенно продвигаются в Днепропетровской области. Противник пытается сдержать натиск наших военнослужащих ударами дронов, но операторы ловят украинские БПЛА - в буквальном смысле, сетью. Бойцы применяют беспилотники, специально оборудованные для такой «рыбалки».

Вражеское присутствие обнаружено - над открытым пространством в 150 метров завис дрон боевиков. Задача наших бойцов - безопасно и быстро перебраться из одной лесополосы в другую. Гвардейцы-разведчики группировки «Восток» вызывают поддержку с воздуха. Расчет операторов БПЛА из укрытия начинает охоту или рыбалку. В роли добычи - «Мавик» противника.

«Наблюдаю вражеский дрон. Нужно будет применить по нему систему сброса с веревкой, чтобы запутать двигатели, чтобы он упал», - передает по рации один из операторов БПЛА.

Боец с позывным Свой показывает, как это происходит в реальном времени. Один ловкий зацеп и на 20-30 минут путь для наших разведчиков расчищен.

«Уже есть такое, что мы сбиваем даже движущиеся "Мавики", то есть научились так - он веревочку сбрасывает, наш его догоняет и перебивает винты», - рассказал командир группы специального назначения с позывным Терек.

Дальше парни отправляют подарок уже наземным целям - кумулятивный снаряд. Такие используют для уничтожения вражеской техники. Станции РЭБ боевиков глушат сигнал, но оператор доводит дрон прямо до входа во вражеский блиндаж. Прямое попадание, а результат будет закреплен еще несколькими FPV. Следующая задача дроноводов - отправить посылку нашим бойцам на передовую. Безопасно доставить им еду, воду и медикаменты можно только по воздуху. До позиций боевиков ВСУ несколько километров, там же в стороне леса ведут бой наши воины. Белые рамы учебные - с их помощью разведчиков учат уклоняться от дронов. Беспилотник направляют на бойца, чтобы он умел реагировать на опасную ситуацию, а сам каркас нужен, чтобы не повредить дрон.

«Они не летят близко к земле. Полметра над землей однозначно есть, чтобы упасть. Он пролетит и даже тебя не заденет. Первое что должно придти в голову человеку, когда он видит этот дрон, который летит - что надо лечь под него», - объяснил боец подразделения разведки группировки войск «Восток» с позывным Свой.

У гвардейцев-разведчиков впереди очень много работы. Группировка войск «Восток» продолжает двигаться в сторону Запорожья. Накануне бойцы-дальневосточники нанесли поражение четырем бригадам противника в районах Водяново, Успеновки, Новониколаевки и Барвиновки. Всего за сутки были уничтожены три сотни боевиков.