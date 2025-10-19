В больницу в Улан-Удэ попал 21 ребенок с кишечной инфекцией

В Бурятии госпитализированы 36 человек, один из них находится в реанимации в результате вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По ее данным, всего в Улан-Удэ зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. В больницу попал 21 ребенок в возрасте 7-15 лет. Один пациент из всех пострадавших в стабильно тяжелом состоянии, у других состояние средней степени тяжести.

Медицинская помощь организована круглосуточно, коечный фонд больницы перепрофилирован, добавила глава Минздрава. В сотрудничестве с Роспотребнадзором проводятся противоэпидемические мероприятия.

Заболевание связано с продуктами ООО «Восток», которые продавали в магазинах торговой сети «Николаевский», подтвердила Лудупова. Продукция не соответствовала установленным стандартам качества.

Бурятские следователи возбудили уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал эпидрасследование. Работу предприятия и магазинов приостановили. У сотрудников взяли анализы.