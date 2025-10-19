МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Бурятии 25 взрослых и 18 детей заразились кишечной инфекцией

Заболевание произошло после употребления продуктов из магазинов местной торговой сети.
Владимир Рубанов 2025-10-19 06:42:10
© Фото: RF Investigative Committee Twitter.com, Global Look Press

Массовая вспышка кишечной инфекции произошла в Улан-Удэ. За медицинской помощью обратились 43 человека, включая 18 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Инфицированные употребляли продукцию ООО «Восток». Заражение произошло после употребления продуктов из магазинов торговой сети «Николаевский».

Роспотребнадзор начал расследование. На предприятии ООО «Восток» выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность производства компании  приостановлена. Реализация продукции ООО «Восток» в магазинах «Николаевский» запрещена.

Отобраны пробы пищевой продукции, блюд, смывов, воды и дезинфицирующих средств. Взяты анализы у сотрудников. Лабораторные исследования продолжаются.

#роспотребнадзор #продукты #госпитализация #бурятия #Улан-Удэ #острая кишечная инфекция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 