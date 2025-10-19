Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс

Умер бас-гитарист рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Ему было 48 лет. Об этом сообщается на странице группы в соцсетях.

Бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер 18 октября 2025 года в возрасте 48 лет. Об этом группа сообщила на своей странице в соцсетях.

«Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом, он олицетворял собой магию», - говорится в публикации.

С 2006 года, параллельно с игрой в Limp Bizkit, Риверс занялся музыкальным продюсированием. Он выступал в качестве продюсера групп Burn Season, The Embraced, и Indorphine.

С 2016 года Риверс не принимал участия в концертной деятельности группы из-за проблем со здоровьем. В 2017 году один из коллег музыканта рассказал в интервью, что Риверс ждет операции по пересадки печени, проблемы с которой начались у него в результате отравления алкоголем во время турне. Но в 2019 году Сэм Риверс вернулся к живым выступлениям вместе с группой.

Группа Limp Bizkit выступает в жанрах ню-метал, рэпкор, рэп-метал и рэп-рок. Он была основана в 1994 году в Джэксонвилл, штат Флорида. Музыкальный коллектив трижды был номинирован на премию Grammy и продал более сорока миллионов копий альбомов по всему миру. Группа неоднократно посещала нашу страну с концертами, а ее лидер Фред Дерст в беседе со «Звездой» выражал желание получить российское гражданство.