Два самолета столкнулись на земле в аэропорту Нью-Йорка

В результате инцидента крыло одного самолета задело нос другого и повредило остекление кабины.
Ян Брацкий 2025-10-02 07:50:29
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Один человек пострадал в результате столкновения двух региональных пассажирских самолетов в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Инцидент произошел во время руления по взлетно-посадочной полосе, сообщает ABC News.

«Согласно аудиозаписи службы управления воздушным движением, правое крыло одного самолета столкнулось с носом другого самолета», - сообщает телеканал.

Экипаж одного из самолетов доложил диспетчерам о повреждении остекления кабины и травмах одного из членов экипажа.

Столкновение произошло около 22.00, оба воздушных судна принадлежат авиакомпании Delta. Сейчас авиационные власти страны проводят расследование инцидента.

