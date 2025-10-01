МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил бойцов и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Глава Минобороны подчеркнул роль сухопутчиков в ходе спецоперации.
2025-10-01 00:43:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов и ветеранов с Днем Сухопутных войск, который отмечается 1 октября. В приказе говорится, что военнослужащие-сухопутчики во все времена с честью выполняли свой долг, верой и правдой служили Отчизне.

Бойцы Сухопутных войск всегда героически защищали Родину, отметил глава Минобороны. В годы Великой Отечественной войны они внесли решающий вклад в победу над фашистами.

Нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции фронтовиков. В ходе специальной военной операции они действуют четко и грамотно в сложных ситуациях, часто рискуя жизнью. Отдельно Белоусов поблагодарил ветеранов, чьи подвиги и заслуги стали примером для молодых солдат и офицеров.

Глава Минобороны выразил уверенность в том, что личный состав Сухопутных войск продолжит совершенствовать мастерство и боевую выучку для защиты национальных интересов России. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых достижений на благо страны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #день сухопутных войск #поздравление #приказ #СВО
