Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов и ветеранов с Днем Сухопутных войск, который отмечается 1 октября. В приказе говорится, что военнослужащие-сухопутчики во все времена с честью выполняли свой долг, верой и правдой служили Отчизне.

Бойцы Сухопутных войск всегда героически защищали Родину, отметил глава Минобороны. В годы Великой Отечественной войны они внесли решающий вклад в победу над фашистами.

Нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции фронтовиков. В ходе специальной военной операции они действуют четко и грамотно в сложных ситуациях, часто рискуя жизнью. Отдельно Белоусов поблагодарил ветеранов, чьи подвиги и заслуги стали примером для молодых солдат и офицеров.

Глава Минобороны выразил уверенность в том, что личный состав Сухопутных войск продолжит совершенствовать мастерство и боевую выучку для защиты национальных интересов России. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых достижений на благо страны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.