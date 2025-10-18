МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с фейковыми приложениями

Под предлогом защиты от взлома мессенджера предлагается скачать приложение. После его установки все данные с устройства, в том числе и деньги, оказываются в распоряжении преступников.
Сергей Дьячкин 2025-10-18 05:43:58
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Кибермошенники начали внедрять в схемы обмана фейковое приложение для родительского контроля, получая при помощи него полный контроль над устройствами граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Министерства внутренних дел РФ.

Потенциальной жертве звонит  злоумышленник. Он представляется сотрудником банковской службы безопасности. Жертве аферы сообщается, что телефон ребенка пытаются взломать через мессенджер. Для блокировки атаки нужно срочно скачать по присланной ссылке приложение для якобы родительского контроля. Но после установки программы все данные с устройства, в том числе и деньги, оказываются похищенными.

Помимо этого, такие фейковые приложения позволяют мошенникам блокировать отдельные программы паролем, вести удаленную трансляцию аудио и видео с микрофона и камер. Кроме этого, аферисты получают доступ к входящим сообщениям владельца смартфона и уведомлениям из мессенджеров и СМС. Эти приложения позволяют преступникам в реальном времени отслеживать местоположение «зараженного» устройства.

В материалах Министерства внутренних дел отмечается, что сразу после установки фейкового приложения его ярлык скрывается. Удалить его можно, только введя специальный код, который есть злоумышленников. В отдельных случаях настройки устройства можно сбросить только в сервисном центре.

Ранее в МВД рассказали о схеме обмана под предлогом оформления документов на техобслуживание газового оборудования. Суть схемы заключает в том, что аферисты звонят потенциальной жертве и, ссылаясь на законодательные изменения, сообщают о необходимости заключения договора. Он якобы должен быть заключен со специализированной организацией для техобслуживания газового оборудования внутри частного дома или квартиры.

 

#МВД РФ #афера #смартфон #Мошенники #приложение #персональные данные #мессенджер #Кибермошенники
