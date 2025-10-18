В МВД рассказали о новой схеме мошенников с фейковыми приложениями

Кибермошенники начали внедрять в схемы обмана фейковое приложение для родительского контроля, получая при помощи него полный контроль над устройствами граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Министерства внутренних дел РФ.

Потенциальной жертве звонит злоумышленник. Он представляется сотрудником банковской службы безопасности. Жертве аферы сообщается, что телефон ребенка пытаются взломать через мессенджер. Для блокировки атаки нужно срочно скачать по присланной ссылке приложение для якобы родительского контроля. Но после установки программы все данные с устройства, в том числе и деньги, оказываются похищенными.

Помимо этого, такие фейковые приложения позволяют мошенникам блокировать отдельные программы паролем, вести удаленную трансляцию аудио и видео с микрофона и камер. Кроме этого, аферисты получают доступ к входящим сообщениям владельца смартфона и уведомлениям из мессенджеров и СМС. Эти приложения позволяют преступникам в реальном времени отслеживать местоположение «зараженного» устройства.

В материалах Министерства внутренних дел отмечается, что сразу после установки фейкового приложения его ярлык скрывается. Удалить его можно, только введя специальный код, который есть злоумышленников. В отдельных случаях настройки устройства можно сбросить только в сервисном центре.

