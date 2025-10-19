МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец подразделения «Орлан» погиб при атаке дрона в Белгородской области

Также пострадали четыре бойца подразделения «Орлан», троих доставили в Валуйскую ЦРБ, одного в Волоконовскую ЦРБ.
Дарья Ситникова 2025-10-19 21:56:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Белгородской области в селе Борисовка в результате атаки БПЛА погиб боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения "Орлан"», - написал он в своем Telegram-канале.

Троих раненных бойцов доставили в Валуйскую ЦРБ, у всех диагностировали различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще одного в Волоконовскую ЦРБ, где диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

В ночь на 19-ое число Министерство обороны России сообщило, что средствами ПВО было сбито 20 украинских беспилотников самолетного типа. Уточняется, что два из них рухнули в Белгородской области.

#в стране и мире #белгородская область #пострадавшие #Гладков #борисовка #атака дронов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 