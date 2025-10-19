Боец подразделения «Орлан» погиб при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области в селе Борисовка в результате атаки БПЛА погиб боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения "Орлан"», - написал он в своем Telegram-канале.

Троих раненных бойцов доставили в Валуйскую ЦРБ, у всех диагностировали различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще одного в Волоконовскую ЦРБ, где диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

В ночь на 19-ое число Министерство обороны России сообщило, что средствами ПВО было сбито 20 украинских беспилотников самолетного типа. Уточняется, что два из них рухнули в Белгородской области.