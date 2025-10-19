МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минцифры опровергло сообщения об утечке данных из MAX

Ни одна из опубликованных записей ID не совпадает с ФИО реальных пользователей.
Дарья Ситникова 2025-10-19 18:55:00
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Минцифры опровергло данные об утечке данных с платформы MAX, назвав публикацию о взломе сфабрикованной. Пресс-служба платформы также написала, что сообщения - фейк.

Отмечается, что автор публикации выложил сэмпл (образец данных, используемый для анализа), содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей «Госуслуг». По итогам проверки стало известно, что ни одна из опубликованных записей ID не совпадает с ФИО реальных пользователей.

Поэтому публикация о взломе была сфабрикована. Минцифры также напомнило, что данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены.

Ранее в Сети появилась информация о том, что хакеры взломали мессенджер MAX, выложив в сеть базу данных почти 47 миллионов пользователей. В утечку якобы попали как и личные данные пользователей, так и сведения о работе самого приложения.

В конце сентября сообщалось, что число пользователей платформы MAX превысило 35 миллионов. Отмечается, что популярность приложения растет не только среди взрослой, но и среди молодой аудитории. 

#в стране и мире #фейк #минцифры #опровержение #утечка данных #Max
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 