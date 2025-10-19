Минцифры опровергло сообщения об утечке данных из MAX

Минцифры опровергло данные об утечке данных с платформы MAX, назвав публикацию о взломе сфабрикованной. Пресс-служба платформы также написала, что сообщения - фейк.

Отмечается, что автор публикации выложил сэмпл (образец данных, используемый для анализа), содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей «Госуслуг». По итогам проверки стало известно, что ни одна из опубликованных записей ID не совпадает с ФИО реальных пользователей.

Поэтому публикация о взломе была сфабрикована. Минцифры также напомнило, что данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены.

Ранее в Сети появилась информация о том, что хакеры взломали мессенджер MAX, выложив в сеть базу данных почти 47 миллионов пользователей. В утечку якобы попали как и личные данные пользователей, так и сведения о работе самого приложения.

В конце сентября сообщалось, что число пользователей платформы MAX превысило 35 миллионов. Отмечается, что популярность приложения растет не только среди взрослой, но и среди молодой аудитории.