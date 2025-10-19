Врач перечислила анализы, которые нужно сдавать после 50 лет

Общий анализ крови, липидный профиль, холестерин и глюкоза – то, что нужно обязательно проверять. Об этом в разговоре со «Звездой» сказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Перечисляя анализы и обследования, необходимые для проверки здоровья, собеседница телеканала обратила особое внимание на холестерин. Гражданам, кому за 50 лет, обязательно нужно проверять его раз в год.

«Холестерин нужно обязательно проверять. Причем развернутый холестерин. А также на сахар в крови нужно обращать внимание», - подчеркнула врач.

Если есть подозрения на какую-либо патологию, то важно сделать суточное мониторирование ЭКГ и обратиться к врачу. Дальше доктор уже сам назначит необходимые обследования и анализы.

«Если подозревается реальная патология, то важно сделать суточное мониторирование ЭКГ. Скрининговое ЭКГ может не показать проблему. Если есть жалобы, то там доктор уже должен решать», - добавила Ярцева.

Кроме того, нужно проверять сосуды шеи и артерии, пройти ультразвуковое исследование. Это необходимо, чтобы предотвратить развитие атеросклероза.

Иммунолог также рассказала о женском и мужском здоровье. Представителям сильного пола после 40 лет нужно бывать у уролога раз в год и сдавать анализы на ПСА. Женщинам в этом же возрасте необходимо проходить обследования у гинеколога и маммолога.

