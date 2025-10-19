Минпросвещения призвало оценить риски введения 12-летки в школах

Министерство просвещения РФ заявило о необходимости оценить риски введения 12-летнего срока обучения в школах,поскольку нынешняя программа сбалансирована и успешна для усвоения знаний учениками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», - указано в материале.

С их слов, существующая система позволяет поддерживать высокое качество российского школьного образования, при этом соблюдает принцип доступности качественного образования для каждого ребенка. А любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывая мнение родителей, учеников и преподавателей.

В ведомстве уточнили, что образовательная система в стране позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Сами учебные программы выстроены так, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка.

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб ранее заявил, что срок обучения в школах следует увеличить с 11 до 12 лет, а начинать учебную деятельность стоит с шести лет.

До этого пресс-служба Министерства просвещения России сообщила, что появились разработанные варианты расписания уроков для 1-11-х классов на 2025-2026 год. Целью проекта является оптимизация учебной нагрузки. Каждая школа в зависимости от своих возможностей и условий сможет адаптировать предложенные модели под себя.