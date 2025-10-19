МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ГД считают, что День отца успел стать одним из любимых праздников россиян

Этот праздник отмечается в России с 2021 года.
Виктория Бокий 2025-10-19 15:55:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

День отца – еще молодой праздник, который отмечается в нашей стране с 2021 года. Однако он уже стал одним из самых любимых у российских семей. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«День отца - это день каждого. У всех есть мама и папа <...> Мы максимально стремимся к тому, чтобы у каждого ребенка была семья», - добавила собеседница телеканала.

Сейчас закладываются традиции, как отмечать этот еще молодой праздник. У каждой семьи есть возможность ввести какую-то свою традицию и передавать ее из поколения в поколение.

«Еще раз поздравляю всех пап и желаю, чтобы мы, не откладывая на завтра, продумали, как семьей отмечать праздник так, чтобы он вошел в традиции вашей семьи», - заключила Буцкая.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. Российский лидер указал на важность того, чтобы мужчины стремились соответствовать этому высокому званию.

#праздник #госдума #наш эксклюзив #день отца #татьяна буцкая
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 