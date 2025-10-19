В ГД считают, что День отца успел стать одним из любимых праздников россиян

День отца – еще молодой праздник, который отмечается в нашей стране с 2021 года. Однако он уже стал одним из самых любимых у российских семей. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«День отца - это день каждого. У всех есть мама и папа <...> Мы максимально стремимся к тому, чтобы у каждого ребенка была семья», - добавила собеседница телеканала.

Сейчас закладываются традиции, как отмечать этот еще молодой праздник. У каждой семьи есть возможность ввести какую-то свою традицию и передавать ее из поколения в поколение.

«Еще раз поздравляю всех пап и желаю, чтобы мы, не откладывая на завтра, продумали, как семьей отмечать праздник так, чтобы он вошел в традиции вашей семьи», - заключила Буцкая.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. Российский лидер указал на важность того, чтобы мужчины стремились соответствовать этому высокому званию.