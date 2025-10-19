МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роналду жевал газон, чтобы показать тренеру свое недовольство

Португальскому футболисту не понравились указания тренера и он не захотел их выполнять.
Екатерина Пономарева 2025-10-19 12:51:28
© Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira, Global Look Press

Капитан сборной Португалии и нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду жевал газон. Так португальский форвард отреагировал на тактические указания тренера Маурицио Сарри. Об этом рассказал бывший защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта в интервью Corriere della Sera.

По его словам, во время тактического упражнения тренер Сарри показывал футболисту движения, который тот должен был выполнить. Криштиану Роналду это раздражало. В качестве демонстрации своего недовольства тренеру, португалец сорвал траву, понюхал ее и начал жевать, передает aif.ru.

«Он был другим — ему не нужны были указания, он внутренне чувствовал, куда полетит мяч», - сказал Фработта в интервью.

Фработта признался, что Роналду каждый день является для него примером для подражания. Этот яркий жест недовольства португальского футболиста ему особо запомнился.

В этом году Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом. Общий доход португальца составил 280 млн долларов. Из них 230 млн долларов - это зарплата и бонусы, а 50 млн - рекламные контракты. Это второй год подряд, когда Роналду занимает первую строчку рейтинга.

#Спорт #Футбол #Роналду
