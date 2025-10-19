Политолог рассказал, приведут ли протесты к гражданской войне в США

Американские протесты против политики президента Дональда Трампа не приведут к гражданской войне. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Ни к какой гражданской войне это не приведет», - заявил он.

По словам политолога, в результате гражданской войны в США проиграют все, и республиканцы, и демократы потеряют власть, богатство и влияние в мире. Он добавил, что она не выгодна никому, в том числе и глубинному государству.

Блохин считает, что очередные американские протесты направлены на дискредитацию президента США Дональда Трампа и республиканской партии перед выборами. Цель участников митинга - усилить позиции демократов.

Ранее в США начались акции протеста против Трампа. Митинг нес название No Kings, что в переводе с английского означает «Без королей». По данным газеты, такое название было выбрано в качестве отсылки к монархическим чертам правления Трампа. Эти протесты являются продолжением демонстраций, проходивших в США в июне 2025 года.

В разгар массовых протестов американский лидер решил бороться с недовольными с помощью ИИ-видео. Сначала вице-президент Джей Ди Вэнс выложил в сети сгенерированный ролик, где Трамп надевает корону. Уже после в этой короне президент США с истребителя окатил участников акции помоями.