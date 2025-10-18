МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США начались акции протеста против Трампа

Такие мероприятия – продолжение демонстраций, проходивших в Соединенных Штатах в июне текущего года.
Виктория Бокий 2025-10-18 22:35:17
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

В США начались акции протеста против политики президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Акция носит название No Kings, что в переводе с английского означает «Без королей». По данным газеты, такое название было выбрано в качестве отсылки к монархическим чертам правления Трампа.

Известно, что такие мероприятия – продолжение демонстраций, проходивших в Соединенных Штатах в июне текущего года. На этот раз запланировано порядком 600 дополнительных акций протеста.

«Тогда прошли 2000 митингов во всех 50 штатах страны. На этот раз запланировано около 600 дополнительных акций протеста, большинство из которых пройдут в сельской местности», — говорится в материале издания.

С самого утра люди начали собираться у Национальной аллеи. Там же была официально запланирована акция протеста. По последней информации, на главной улице, ведущей к Белому дому, находятся тысячи митингующих.

Ранее сообщалось, что четверо полицейских Колумбии получили ранения от стрел в ходе беспорядков возле посольства США в Боготе. Известно, что участники акции протестовали против внешней политики Соединенных Штатов.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #протест #митинг
