Отец и сын рассказали о службе в минометном расчете в Херсонской области

Отец и сын служат в отдельной мотострелковой бригаде 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр», которая действует на левом берегу Днепра в Херсонской области. О них рассказало Минобороны России во Всероссийский День отца. Этот праздник отмечают 19 октября, он учрежден в 2021 году указом президента России.

Ближайшие родственники служат в минометном расчете. Их боевой путь начался почти одновременно. Отец с его опытом службы стал для сына наставником и старшим товарищем. Их история - настоящий пример мужества, преемственности поколений и надежных семейных уз, скрепленных в бою.

«У нас нет разделения. Мы всегда работаем по пехоте, по опорным пунктам, по наблюдательным пунктам, по технике противника. Сейчас все на опыте, уже понимают, что и как делать», - рассказали бойцы.

В подразделении отец отвечает за расчеты и наводку, сын - за снабжение боеприпасами и выполнение команд. Слаженность этих бойцов впечатляет, они понимают друг друга с полуслова. Семейная связь делает этот расчет максимально эффективным.

Семья - пример преемственности поколений, верности долгу и традициям армии, отмечают в командовании бригады. Такие династии укрепляют боевой дух и сплоченность коллектива.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.