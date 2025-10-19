МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: богатые французы выводят средства в другие страны из-за кризиса

Богатые семьи Франции обеспокоены политическим кризисом в стране.
Екатерина Пономарева 2025-10-19 10:40:29
© Фото: Jan Woitas, Global Look Press

Богатые французы массово выводят деньги из страны на фоне политического кризиса. Об этом пишет газета Financial Times.

«Богатые французы переводят средства в Люксембург и Швейцарию», - написано в материале.

По данным газеты, богатые семьи и предприниматели Франции обеспокоены политическим кризисом в стране. По этой причине они начали инвестировать рекордные суммы в люксембургские аннуитеты и переводить другие средства в надежные места, такие как Швейцария, следует из статьи.

Также FT отметила со ссылкой на управляющих активами, банкиров и юристов, что резкое увеличение оттока инвестиций из Франции связано с объявлением внеочередных парламентских выборов президентом страны Эммануэлем Макроном. По их данным, возможность в проведении политики, которая будет благоприятной для бизнеса, сильно ограничена.

Ранее во Франции провалился вотум недоверия. Парламенту не удалось набрать нужное количество голосов за проект о вынесении вотума недоверия новому правительству премьера Себастьяна Лекорню. За принятие вотума недоверия проголосовал 271 человек.

#в стране и мире #Франция #финансы #деньги
