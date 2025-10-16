МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Франции провалился вотум недоверия

За принятие вотума недоверия проголосовал 271 человек.
Екатерина Пономарева 2025-10-16 13:50:48
© Фото: IMAGO/Vincent Isore, Global Look Press

Парламенту Франции не удалось набрать голосов за проект о вынесении вотума недоверия новому правительству премьера Себастьяна Лекорню. Об этом стало известно по результатам голосования в Нацсобрании.

«Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция не принята», - заявила спикер Яэль-Брон Пиве.

По ее словам, за принятие вотума недоверия проголосовал 271 человек. Лекорню хочет избежать повторной отставки, поэтому он пообещал предложить частично приостановить реформу, которая предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром страны. Первый раз он стал главой кабинета министров 9 сентября, а уже 6 октября подал в отставку. Он пробыл на посту всего 27 дней - это самый короткий срок премьерства в истории Франции.

#Франция #вотум недоверия #Себастьян Лекорню
