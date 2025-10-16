Во Франции провалился вотум недоверия

Парламенту Франции не удалось набрать голосов за проект о вынесении вотума недоверия новому правительству премьера Себастьяна Лекорню. Об этом стало известно по результатам голосования в Нацсобрании.

«Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция не принята», - заявила спикер Яэль-Брон Пиве.

По ее словам, за принятие вотума недоверия проголосовал 271 человек. Лекорню хочет избежать повторной отставки, поэтому он пообещал предложить частично приостановить реформу, которая предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром страны. Первый раз он стал главой кабинета министров 9 сентября, а уже 6 октября подал в отставку. Он пробыл на посту всего 27 дней - это самый короткий срок премьерства в истории Франции.